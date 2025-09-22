La graciosa reacción de un niño al ver la merienda 'fit' que ha preparado su madre: "¿Esto qué es?"

Una madre ha intentado que su hijo Emiliano sea 'fit' preparándole unas quesadillas de tortilla de brócoli para merendar, pero la reacción del pequeño deja muy claro cuáles son sus preferencias.

Emiliano es un niño que "lo único que le ha pedido a su madre" es información sobre el plato que le ha servido: una merienda 'fit' que parece no convencerle del todo.

Como podemos ver en el viral, la mamá le lleva la merienda a Emiliano: unas quesadillas de color verde. "¿Esto qué es?", dice su hijo sorprendido y con los brazos en alto. Un gesto que ha provocado carcajadas entre los tertulianos en el plató de Aruser@s.

"Es una quesadilla de tortilla de brócoli", le responde mamá, a lo que el pequeño reacciona con cara de disgusto y decide marcharse de la cocina.

"Primero está a la expectativa, pensando que puede que tenga buena pinta, pero el gesto final es increíble", comenta Alfonso Arús, a lo que Alba Gutiérrez, desde su propia experiencia, asegura que muchas veces intentan decirte "cómo dar de comer verduras a tu hijo sin que lo sepan". "Pero los niños no son tontos", ríe la colaboradora.