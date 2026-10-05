Encuentra un ticket de un supermercado de 2006 y le pregunta a ChatGPT cuánto costaría lo mismo hoy: "De 78 a 150 euros"

"Nuestros sueldos han subido un 50 % y nuestro estilo de vida, un 180 %", resume el tiktoke @rubenepee tras comparar en este vídeo viral que recoge Aruser@s un el precio de un ticket de la compra de 2006 y otro de 2026.

"Y eso que no ha contado con la reduflación", comenta Alfonso Arús en Aruser@s tras ver el vídeo viral de @rubenepee. El tiktoker ha encontrado un ticket de un supermercado de 2006 y ha comparado el precio total con lo que costaría hoy la misma lista de productos. Para ello, le ha preguntado a ChatGPT: "De 78 a 150 euros".

El joven también habla del problema de la vivienda, sobre todo en zonas tensionadas. "Ahí están muy por encima de la media nacional, que ha subido un 60 % con respecto a 2006", comenta. Por no hablar de la gasolina, que cuesta casi un euro más el litro que entonces.

"En resumen: "Nuestros sueldos han subido un 50 % y nuestro estilo de vida, un 180 %". En el plató del programa de laSexta analizan la situación actual.

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