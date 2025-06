"No voy a dar nombres porque no me gusta enemistarme": Alfonso Arús, al saber que tenía razón sobre la reduflación en este producto

Era algo "absolutamente predecible, previsible" y "se ha confirmado ya". "No voy a dar nombres porque no me gusta enemistarme con las casas", reconoce Alfonso Arús antes de dar LA noticia.

"Cuatro de las marcas de patatas fritas más populares de España tienen reduflación, menor contenido y precio más elevado. No solamente hay menos patatas, es que el precio también ha subido", se queja el presentador de Aruser@s.

"¿Cuánto tiempo llevamos denunciando este tema?", se pregunta Angie Cárdenas. "Y de las cuatro marcas, seguro que las cuatro os suenan", advierte Alfonso.

Alba Gutiérrez nos da otra pista más: "No hace falta pensar mucho. Cualquiera que se te venga a la cabeza seguro que está en la lista esa".

Y es que la reduflación es ya tan evidente que hasta los niños se dan cuenta. "Mamá, ¿por qué falta más de la mitad?", le preguntó el hijo de Tatiana Arús a su madre recientemente al abrir una bolsa de patatas.