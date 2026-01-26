Un ticket de compra de 1997 deja en shock a TikTok por sus precios imposibles hoy: "Se me caen lagrimones"

Un simple ticket de compra desata nostalgia, y el asombro, en TikTok, tras el sorprendente hallazgo de un recibo de 1997 que ha dejado en evidencia cuánto han cambiado los precios.

Un usuaria de tiktok comparte con sus seguidores su sorpresa al encontrar en el bolsillo un ticket de compra fechado en 1997. En él aparece una larguísima lista de productos por un total de 130 euros, con precios que hoy parecen impensables.

Brownies por apenas 8 céntimos, un yogur gigante por 40 céntimos o una botella de Coca-Cola de medio litro por 63 céntimos. El vídeo no ha pasado desapercibido y ha terminado llegando al plató de Aruser@s.

"Se le han caído lagrimones", asegura Alfonso Arús tras conocer el precio de varios alimentos y comprobar la enorme diferencia con la actualidad. "Con 130 euros no compras ahora ni dos cosas de toda esa lista", añade el presentador del programa, a lo que Hans respondía con humor: "Dos aguacates".