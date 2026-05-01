Angie Cárdenas, del mal olor de una compañera de la productora: "Tenía un grave problema y se puso bótox en las manos"

Angie Cárdenas recuerda cómo hace muchos años tuvieron en la productora a una compañera que tenía un problema de olor: "No podías poner las cosas en el mismo perchero".

Después de ver el vídeo de '@empleado_informado' en TikTok en el que explica que te pueden despedir por oler mal, Angie Cárdenas recuerda en el plató de Aruser@s cuando tenían hace muchos años en la productora "una chica que tenía un problema gravísimo": "No podías poner las cosas en el mismo perchero, pero ella tenía un problema, pobrecita, y se había puesto hasta bótox en las manos".

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