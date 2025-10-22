El divertido vídeo viral del PowerPoint de Ellie, de 11 años, con su carta para Papá Noel: "Primera regla: no juzgar los precios"

La niña que protagoniza este vídeo viral tiene muy claro que para que Papá Noel le traiga lo que quiere, primero tiene que convencer a sus padres de que lo que pide es adecuado para ella. Es por este motivo por el que hace un PowerPoint muy ilustrativo.

Si tu peque es previsor, quizá le venga bien saber ya, a más de dos meses para Navidad e incluso antes de Halloween, que hay otros niños que están redactando su carta para Papá Noel. Incluso algunos de ellos han hecho uso de las nuevas tecnologías con el fin de dejarlo todo más claro, evitar confusiones y exponer sus propias razones.

Este es el caso de Ellie, quien protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s. Como vemos en estas imágenes, la pequeña ha sentado a sus padres para mostrarles un PowerPoint muy ilustrativo. "Va un paso más allá", comenta Alfonso Arús.

Con su presentación de dos minutos, la niña, de 11 años, deja claro qué es lo que quiere e impone a sus padres una serie de normas para dar comienzo: "Primera regla: no juzgar los precios".

Algo parecido han hecho ya los hijos de Patricia Benítez, la colaboradora del programa de laSexta, que han usado ChatGPT para explicarle a su madre por qué debe permitirles encargar a los Reyes Magos los regalos que han escogido.

