La queja de un señor a los supermercados: "No puede ser Halloween, Navidad y verano al mismo tiempo"

Los supermercados adelantan cada año la venta de productos de temporada, como los de Navidad o Halloween, una práctica de la que se ha quejado un creador de contenido: "No puede ser".

¿Navidad en octubre? Las compras se adelantan cada año más. Y para el creador de contenido '@rufoasecas' va más allá. En el vídeo que acompaña esta noticia puedes ver la queja viral que Alfonso Arús ha traído a debate al plató de Aruser@s.

"Entras al supermercado y lo primero que te encuentras son productos de Halloween, pero en el stand de al lado venden polvorones, mazapanes y mantecados por un tubo, cuando nosotros, en cambio, vamos a por helados, ¡que estamos en verano! "El tiempo más caliente que un guiso de papas", critica el hombre, que critica que no puede ser "Navidad, verano y Halloween al mismo tiempo".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arñus le da la razón A Rufo: "Las temperaturas en muchas provincias todavía superan los 30 grados, no puede ser".

