Anna Kournikova reaparece disfrazada de Halloween con sus hijos y embarazada de su cuarto hijo con Enrique Iglesias

Tras un año desaparecida de las redes sociales, Anna Kournikova ha reaparecido con esta bonita imagen en la que aparece junto a sus hijos disfrazada por Halloween.

"Después de casi un año sin que aparezcan fotos de Anna Kournikova, por fin tenemos una instantánea", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús detalla que la mujer de Enrique Iglesias está esperando su cuarto hijo con el cantante.

"Todavía no han desvelado el sexo del bebé", explica la colaboradora de Aruser@s, que enseña la divertida imagen de la extenista junto a sus otros hijos disfrazados de Halloween. "Parece la Gallina Caponata", destaca Alfonso Arús del disfraz de Korunikova.

La extenista, que ya ha pasado el ecuador de su embarazo, dará a luz, según las previsiones, a finales de año. Así, los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary, de cinco, tendrán un nuevo hermanito o hermanita en menos de cuatro meses e Isabel Preysler dará la bienvenida a su noveno nieto.

