Alfonso Arús, a un experto en longevidad: "¿Entonces David Beckham llegará a los 100 años por plantar zanahorias?"

"La gente que no hace CrossFit o Pilates es la que más vive", desvela un experto en longevidad. Una afirmación que ha desatado el debate en el plató de Aruser@s.

Tras pasar 20 años analizando los estilos de vida de las personas en 'Zonas Azules', regiones del mundo con alta concentración de personas longevas y sanas, como Okinawa en Japón o en Cerdeña, Italia.

Según cuenta el especialista, "la jardinería o la horticultura son las actividades que hacen que vayáis a vivir más años". "Eso hace que hagas una actividad física continua sin mucho desgaste con ejercicios que llegas hasta el final", explica la colaboradora Alba Sánchez.

"¿Entonces David Beckham va a llegar a los 100 años por plantar zanahorias?", comenta entre risas Alfonso Arús, a lo que Tatiana Arús añade: "O el Reu Carlos III que planta remolachas".

