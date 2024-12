Una madre lee la carta viral de su hijo a Papá Nöel: "Bro, si fuera tú, traería todo lo que pido"

Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viralprotagonizado por una madre que lee la carta de su hijo a Papá Nöel. Y es que si ya el año pasado hizo lo mismo, sin duda, este año su hijo se ha superado. "Hola, 'bro', me llamo Miguel", así empieza esta carta viral que llama la atención por sus términos modernos.

"Este año me he portado bien, es más, estoy en mi prime", explica el niño, que pide nada más empezar unas gafas a su madre, quien detalla que se las ha roto y enseña a cámara que ya no tiene patilla. Sin embargo, el niño también reconoce en su carta que "si no se las reparase no importaría" ya que así "no puede leer la agenda", donde afirma que a veces le ponen cosas "que no están tan bien". "Yo soy una persona auténtica, no un NPC que hay por ahí, así que bro, yo si fuera tú, traería todo lo que pido", insiste el niño.

Desde el plató de Aruser@s analizan los términos que usa el niño en su cara y que la mayoría de los colaboradores no entienden, como la madre. "Papá Nöel creo que se ha comprado un diccionario para entender a todos los jóvenes", bromea Hans Arús.