La divertida reacción de un Golden Retriever al intentar posar en una foto con un conejo de Pascua

Un tierno video se ha vuelto viral en Aruser@s al mostrar cómo un Golden Retriever se roba el protagonismo a la hora de la foto familiar de Pascua.

Los virales con reacciones de Golden Retrievers siempre conquistan a espectadores y colaboradores de Aruser@s, ya sea por sus increíbles hazañas o por trucos inesperados que terminan robando la escena.

En esta ocasión, el video mostrado en el plató captura a un bebé y su perro intentando posar junto a un conejo de Pascua. Sin embargo, parece que al pequeño no le hace mucha gracia el plan, mientras que el Golden Retriever aprovecha el momento para robar toda la atención, posando felizmente solo con la figura de Pascua.

Desde el plató, los colaboradores no pueden parar de reír al ver la felicidad del perro, que parece disfrutar más que nadie del momento fotográfico.