Alfonso Arús, sobre el primer bar-restaurante joyería que llega a Madrid: "Límpiate las manos que con el chorizo..."

En Aruser@s comentan la nueva apertura de Acorazada, el nuevo bar-restaurante joyería situado en el barrio de Salamanca en Madrid, donde los clientes pueden tomar un cóctel, picar algo y, al mismo tiempo, probarse joyas.

Ha abierto en el barrio de Salamanca el primer bar-restaurante joyería de Madrid, un espacio innovador que combina gastronomía, coctelería y exposición de piezas de lujo. Según explica la colaboradora Alba Sánchez, el local está pensado para el conocido "tardeo" o planes posteriores, donde los clientes pueden tomar un cóctel y disfrutar de una experiencia diferente mientras exploran una selección de joyas y complementos.

"Puedes tomarte un cóctel y, mientras tanto, probarte pendientes, collares e incluso ropa, como en un 'showroom'. Se llama Acorazada, como las cámaras donde se guardan las joyas", detalla la colaboradora. El concepto busca fusionar "ocio, gastronomía y lujo" en un mismo espacio, ofreciendo desde bebidas como mojitos hasta propuestas gastronómicas más elaboradas como steak tartar o cócteles con sal de oro.

La empresaria Elena Staun, vinculada al proyecto, es una de las impulsoras de la marca. "Esto está muy bien, pero si te quieres probar las joyas coge la croqueta con el tenedor", ha comentado Hans Arús entre risas, algo en lo que está de acuerdo Alfonso Arús: "El chorizo parece que no, pero se te queda el dedo anaranjado".