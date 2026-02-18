Ahora

Un Golden Retriever finge estar sonámbulo después de haber sido pillado robando comida

Un Golden Retriever ha protagonizado un divertido momento tras ser sorprendido robando golosinas para perros y tratar de escapar fingiendo estar sonámbulo.

La astucia canina vuelve a conquistar el plató de Aruser@s. Esta vez, el protagonista ha sido un Golden Retriever convertido en un pequeño "ladronzuelo" al apropiarse de unas golosinas que sus dueños tenían escondidas.

Para intentar evitar problemas, el canino planea una táctica sorprendente: caminar lentamente con los ojos cerrados, como si estuviera sonámbulo. Sin embargo, su plan no cuela y el dueño, incrédulo ante el intento de engaño, graba el momento y comparte el video en redes sociales, donde rápidamente se ha vuelto viral. "¡Qué inteligente!", exclama Angie Cárdenas desde el plató, comentando la picardía del travieso perro.

