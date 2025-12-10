El entrañable vídeo viral del Golden retriever que espera que una estatua le lance la pelota

Y vamos con nuestra dosis de diaria de vídeos de perretes para ponernos las pilas. Alfonso Arús muestra a los colaboradores de Aruser@s estas imágenes virales de un Golden retriever que está entusiasmado con su nuevo compañero de juego... aunque es un poco paradete.

El perro que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s ha conquistado el corazón de los colaboradores del programa de laSexta por su actitud, su inocencia, su temple y su saber estar.

Como vemos en estas imágenes, el Golden retriever tiene un nuevo compañero de juego... aunque es bastante paradete. El pobre animal espera sentado frente a la estatua que sostiene una pelota en su mano, atento al momento en el que se decida a lanzarla.

El can no se desespera y sigue intentando jugar con su amigo de mármol, pero sin presionarle. Solo permanece en esta posición de forma muy educada, aunque el movimiento de su cola le delata: está más que ilusionado.

