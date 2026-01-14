El entrañable vídeo de Benji, el cachorro de Golden Retriever que está entrenando para ser un perro de rescate en avalanchas

Y vamos con nuestra dosis diaria de vídeos entrañables. Hoy conocemos a Benji, un cachorro de Golden Retriever al que están entrenando para ser un perro de rescate en avalanchas.

El pequeño Benji aún no sabe que se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales, pero su vídeo ya ha conquistado a miles de personas en todo el mundo. Aruser@s recoge este tierno momento en el que el cachorro de Golden Retriever es llevado a cuestas por su cuidador mientras descienden juntos por una colina cubierta de nieve, generando sonrisas y suspiros entre quienes lo ven.

Benji, que está en pleno entrenamiento para convertirse en un perro de rescate especializado en avalanchas, descubre la nieve con la misma fascinación y alegría que tendría un niño al encontrar su primer copo de nieve. Sus ojitos brillan mientras se deja llevar por la emoción de la aventura.

"En su llegada al trabajo está disfrutando de la nieve como si fuera un paseo a galope, porque lo llevan sobre los hombros", comenta Hans Arús en el programa de laSexta, destacando la ternura de este instante que derrite corazones a pesar de las bajas temperaturas.

Es imposible no imaginar la felicidad de Benji mientras se adapta poco a poco a su importante labor, aprendiendo entre juegos y nieve.

