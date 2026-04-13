La divertida reacción de un bebé al que parece no gustarle el día de su cumpleaños

Hay cumpleaños con ilusión y luego está este, donde el protagonista parece estar deseando que todo acabe cuanto antes.

"Pocas veces hemos visto a un niño tan desinteresado en su cumpleaños como el de este vídeo", ríe Alfonso Arús, que alucina con el tronchante viral.

Se trata de un pequeño al que parece no hacerle ninguna gracia su gran día. Mientras su familia le sorprende con una tarta con bengalas en un restaurante, rodeado de gente cantando, su expresión no puede ser más indiferente.

Con la mano apoyada en la cara, mirando fijamente a la tarta y al resto de comensales, no hace ni el amago de soplar las velas. "Algunos lloran por vergüenza o por cansancio, pero este simplemente pasa", comenta entre risas el presentador.

"Hay personas que desde muy pequeñas ya apuntan maneras de que no les gusta su cumpleaños", concluye Alba Gutiérrez.

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