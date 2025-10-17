Ahora
Alfonso Arús, tras ver la viral reacción de un joven a su fiesta sorpresa de cumpleaños: "Yo también me piro"

Virales de Aruser@s

Alfonso Arús, tras ver la viral reacción de un joven a su fiesta sorpresa de cumpleaños: "Yo también me piro"

"Las fiestas sorpresas deberían estar prohibidas por ley", bromea Alfonso Arús, que apoya la reacción viral de este chico al ver lo que ha organizado su familia para celebrar su cumpleaños.

Hay quienes celebran su cumpleaños como si fuera un funeral, recreando virales bromas, entre palmas, amigos y familiarese y, quienes prefieren no ser los protagonistas y convertirse en el'Grinch' de los festejos.

El joven del viral que acompaña esta noticia parece estar en el segundo bando. Y es que, por la forma que tiene de entrar a la fiesta sorpresa que le han organizado para celebrar la vuelta al sol, parece que no le ha hecho ninguna gracia.

La puerta se abre para recibir al chico que, de la misma forma, se da la media vuelta. Un momento que ha desatado las carcajadas entre los colaboradores en el plató. "Es un 'super olé' de libro, yo me hubiera pirado también", bromea Alfonso Arús, quien parece tenerlo claro: "Las fiestas sorpresas deberían estar prohibidas por ley".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El BBVA se lamenta por la "oportunidad perdida" tras el fracaso de su OPA mientras el Sabadell lo celebra
  2. Koldo García, tras declarar ante el Supremo: "No entiendo que Aldama esté en la calle y Santos Cerdán en prisión"
  3. Investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
  4. Pintadas de "asesinos" en el colegio de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó tras denunciar sufrir acoso
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Una llamada telefónica con Putin y una esperada reunión con Zelenski: Trump olvida Gaza y mueve ficha en el conflicto Rusia-Ucrania
  6. La devolución de los cadáveres pone en riesgo el alto el fuego en Gaza mientras los palestinos esperan la ayuda humanitaria