Alfonso Arús, tras ver la viral reacción de un joven a su fiesta sorpresa de cumpleaños: "Yo también me piro"

"Las fiestas sorpresas deberían estar prohibidas por ley", bromea Alfonso Arús, que apoya la reacción viral de este chico al ver lo que ha organizado su familia para celebrar su cumpleaños.

Hay quienes celebran su cumpleaños como si fuera un funeral, recreando virales bromas, entre palmas, amigos y familiarese y, quienes prefieren no ser los protagonistas y convertirse en el'Grinch' de los festejos.

El joven del viral que acompaña esta noticia parece estar en el segundo bando. Y es que, por la forma que tiene de entrar a la fiesta sorpresa que le han organizado para celebrar la vuelta al sol, parece que no le ha hecho ninguna gracia.

La puerta se abre para recibir al chico que, de la misma forma, se da la media vuelta. Un momento que ha desatado las carcajadas entre los colaboradores en el plató. "Es un 'super olé' de libro, yo me hubiera pirado también", bromea Alfonso Arús, quien parece tenerlo claro: "Las fiestas sorpresas deberían estar prohibidas por ley".

