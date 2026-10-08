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Juls Janeiro avisa a Belén Esteban que le va a llegar "una carta de amor" de su parte: "A ver si cierra la boca y deja de mentir"

Juls Janeiro ha arremetido contra Belén Esteban, exmujer de su padre y madre de su hermana Andrea, en este vídeo.

Juls Janeiro avisa a Belén Esteban que le va a llegar "una carta de amor" de su parte: "A ver si cierra la boca y deja de mentir"

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s los enfrentamientos que tiene Juls Janeiro con otras famosas. En este caso, con Marta Riesco y Belén Esteban. La colaboradora de 'El sótano club' ha lanzado un tajante mensaje a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario: "Julia, voy a seguir hablando de ti porque a mí tú no me callas con una amenaza".

Por su parte, la propia Juls ha lanzado un 'dardo' ante los reporteros a Belén Esteban: "Se están mirando los vídeos porque es mentira. A lo mejor le llega una carta de amor de mi parte". "A ver si cierra la boca ya y deja de mentir, porque telita", ha afirmado la influencer, que ha destacado que su demanda contra la madre de su hermana "está en preparación": "Se está cocinando con todas las pruebas, pero no sé cuándo va a llegar".

Además, Juls ha asegurado que cree que el cara a cara va a llegar a los juzgados: "Me imagino que sí, vamos a por todas como debería haber sido hace muchos años". Esta última declaración la analiza Alfonso Arús en el plató: "Es también un zasca cariñoso a sus padres diciendo que van tarde".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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