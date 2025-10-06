Dani Martínez, sobre la falta de coordinación a la hora de felicitar el cumpleaños: "Team 'todos' o team nombre"

Alfonso Arús comparte la divertida reflexión del humorista Dani Martínez, quien carga contra los que no se ponen de acuerdo para cantar el cumpleaños feliz. "A todo esto súmale cómo desafinamos", remata Angie Cárdenas.

¿Por qué algo tan simple como cantar el 'cumpleaños feliz' puede convertirse en un caos? Alfonso Arús presenta en 'zascas' la reflexión del cómico Dani Martínez quien ha cargado contra los que nunca se ponen de acuerdo para cantar el cumpleaños feliz.

Un momento cotidiano que, según él, "se nos está complicando" más de la cuenta. "O decimos 'te deamos todos' o utilizamos 'te deseamos, Javi', pero las dos cosas a la vez no se puede", dice entre risas.

Para el Martínez hay que tener "una dirección clara", para que no ocurran cosas inesperadas. "Y acabamos cantando; 'te deseamos tosdos, Javi, todos, todos...", bromea.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el divertido debate que se ha creado en el plató. "A todo esto súmale cómo desafinamos", remata Angie Cárdenas.

