Dani Martínez se ha pronunciado contra aquellos que se han saltado las restricciones en Semana Santa para viajar a otra comunidad autónoma. En la misma publicación ha criticado, además, que lo compartan en redes sociales.

"Ya que te has saltado el perímetro y te has ido a otra comunidad a esquiar, a la playa, al goce y al disfrute, al menos no lo subas a las redes sociales para que los cumplimos las normas no nos sintamos gilipollas. Ya que miramos por ti, mira tú por nosotros", es la publicación que escribió en Twitter.

Sin embargo, el humorista ha eliminado la publicación por la polémica que ha generado en Twitter.

