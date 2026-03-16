La curiosa reacción de un bebé cuando ve por primera vez a la hermana gemela de su madre: "Está alucinando"

El epqueño bebé que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s está alucinando. El pobre seguramente se esté preguntando si está viendo doble, pero en realidad, quien está frente a él es la hermana gemela de su madre.

Estas dos hermanas gemelas son completamente idénticas y además, visten muy parecido. Por eso no es de extrañar que un bebé -ni siquiera un adulto- pueda llegar a distinguirlas, aunque una de ellas sea su propia madre y la otra, su tía.

En este divertido vídeo viral que recoge Aruser@s somos testigos de la reacción de este pequeño al ver a esa mujer idéntica a su mamá, que está sosteniéndolo en brazos, frente a él. El niño mira de un lado a otro hasta que por fin se decide a ir a conocer a su tía, sin saber muy bien todavía qué es lo que está ocurriendo.

"No da crédito. Está alucinando pensando que ve doble", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta. "¿Qué le debe de estar pasando por la cabecita? Es que es tan pequeño que no se lo puedes explicar", añade Alba Sánchez.

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