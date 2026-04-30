Alfonso Arús critica a Isabel Pantoja tras emocionarse al ver a una fan que le recuerda a su hija: "¿Ahora se le escapan lágrimas?"

Alfonso Arús y Angie Cárdenas critican que Isabel Pantoja se haya emocionado al ver a una fan que se parece a su hija Isa Pantoja, algo que califican de "pantomima": "¿Ahora se emociona y se le caen lágrimas?".

Después de su concierto en Perú, Isabel Pantoja ha continuado su gira latinoamericana en Chile, donde ha protagonizado un momento viral con una fan cuyo aspecto le ha recordado a Isa Pantoja. "¡Se parece a mi hija!", destaca Isabel Pantoja mientras abraza a la joven. Tras ver el vídeo, Angie Cárdenas critica que "es terrible que hace ver que se emociona y que se le van a caer un par de lágrimas": "Esta pantomima que está haciendo Isabel Pantoja...". "Isa Pantoja nunca ha hablado mal de su madre", recuerda, por su parte, Alfonso Arús, que critica que ahora la artista se muestre emocionada.

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