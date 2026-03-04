El vídeo viral del gato que se cuela en el carrito del bebé cuando se van a dar un paseo: "Quiere ver mundo"

Este vídeo viral pasa directamente a Arusoros por aclamación popular de todos los presentes en plató. Y es que la historia les ha entusiasmado a todos, sobre todo a Alba Gutiérrez.

La pareja que graba este vídeo viral que recoge Aruser@s ha salido a pasear con su bebé sin saber que en el carrito hay un polizón. Cuando ya llevan varios minutos fuera de casa se dan cuenta de que el gato se ha colado bajo la manta del carro.

Al ser descubierto con las manos en la masa, el felino mira a cámara con cara de no haber roto un plato en la vida, pero con la firme intención de seguir viendo mundo en compañía de sus padres y su hermanito humanos.

En el plató del programa de laSexta, Alba Gutiérrez se ríe a carcajadas. La colaboradora está embarazada de su segunda hija y también tiene la suerte de compartir su vida con sus gatitos... así que creemos que esta situación no le extraña en absoluto.

Por supuesto, el vídeo va directo al Arusoros de la semana.

