Ni la mismísima Alicia Keys cuenta con admiradores tan entusiastas. En este vídeo viral, una niña canta, a su manera, 'This Girl is on Fire', el gran éxito de esta famosa intérprete. A pesar de su escasa afinación y su nulo talento para la música, su hermana pequeña la apoya como si ante ella se encontrara una gran cantante de talla mundial.

Con las manos levantadas y un divertido bailoteo, la bebé danza al son de la canción de esta singular artista, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruse@s. "Bueno, al menos, yo le he reconocido la canción", comenta Alba Gutiérrez. "Ahora, a mejorar el tono", dice con optimismo.

Pero Alfonso Arús no lo tiene tan claro. "Puede ser Alicia Keys o Cañita Brava", comenta. Sin embargo, los colaboradores del programa creen que para esta pequeña fan, lo único importante es ser una auténtica 'grupi' de su hermana mayor.