"Cómo se nota que sabes": la graciosa 'pullita' de Plex a Xokas en su reto con un perro policía

Los creadores de contenido Plex y El Xokas ponen a prueba el olfato de un perro policía escondiendo objetos "ilegales" dentro de un coche. Entre bromas y piques, el can demuestra su habilidad encontrando hasta el escondite más difícil.

Los creadores de contenido Plex yXokas se han reunido para poner a prueba a un perro policía. Los jóvenes han querido retar al can y ver si es capaz de encontrar los "objetos y sustancias ilegales" que han escondido por el auto.

"Debería ganar yo por experiencia", bromea el Xokas, quien ha escondido su objeto en el parasol del vehículo. "Se lo he puesto jodido, arriba", ríe el youtuber, a lo que Plex le contesta entre risas: "Cómo se nota que sabes".

Desde el plató de Aruser@s, alucinan con la habilidad del can. "Lo ha encontrado en menos de un minuto y en sitios muy difíciles", asegura Hans Arús.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el tiempo que tarda el perro en buscar cada uno de los artículos que han escondido los streamers.

