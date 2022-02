elXokas es un streamer español con gran éxito en Twitch y redes sociales. En el vídeo que acompaña a la noticia, 'Aruser@s' ha recogido unas declaraciones de esta celebridad de internet que se muestra muy descontenta con la política fiscal española.

Durante una de sus emisiones, elXokas criticó abiertamente al Gobierno: "Que no se pasen de listos, porque me largo a Andorra, y esto es una amenaza al Gobierno". "Yo amo mí país, pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos", espeto el streamer, y añadió: "Se os está yendo la olla ya".

"Es curioso, porque elXokas se posicionó en contra de los youtubers cuando se fueron a Andorra en su momento", ha señalado David Broc. Por su parte, Óscar Broc ha restado relevancia a la amenaza del streamer: "Yo no sé si desde el Gobierno le conocen o se están riendo de sus amenazas".