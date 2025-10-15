"¿Necesitáis consejos de pareja?": el vídeo de la broma de Piqué, junto a Marcelo y Plex, a unos novios que están discutiendo en la calle

Los futbolistas Marcelo y Piqué se unen al youtuber Plex para realizar una serie de bromas con cámara oculta por la calle. Como no podía ser de otra manera, Aruser@s se hace eco de esta colaboración entre tres grandes estrellas.

Tres "cracks" se reúnen en la parte de atrás de un coche para planear las mejores bromas a los pobres viandantes que se cruzan en su camino y lo que sale de esta combinación es ya historia de YouTube. El creador de contenidos Plex -que ahora tiene un equipo en la Kings League-, ha contactado con el futbolista Marcelo, que será el nuevo presidente, y el creador de esta innovadora competición que ha revolucionado el mundo del fútbol, Gerard Piqué. Juntos han protagonizado este vídeo de Youtube que no ha tardado en hacerse viral y que ahora recoge Aruser@s.

"Yo te digo que, si no lo reconoce, se pega un susto con las pintas que lleva Marcelo", bromea Piqué mientras el futbolista del Real Madrid se dirige hacia un ocupado jardinero que, efectivamente, no tiene ni idea de quién es cuando el deportista se presenta ante él.

Por su parte, Plex interrumpe de forma abrupta una discusión de una pareja en plena calle, presentándose ante ellos de manera inesperada. "¡Hola! ¿Sois pareja? ¿Estáis discutiendo entre vosotros?", les pregunta. "Sí, mogollón", reconoce la chica, completamente alucinada.

"¿Pero qué hace Piqué aquí?", exclama su novio cuando ve aparecer al exfutbolista del F.C. Barcelona. "¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis algún consejo de pareja o algo?", bromea el ex de Shakira mientras los jóvenes alucinan al ver aparecer a Marcelo.

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús ríe ante estas ocurrencias. "Buenos consejos de pareja puede dar Gerard Piqué", dice con ironía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.