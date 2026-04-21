Le cobran 16 euros por pedir pan en un restaurante de Ibiza y 20 euros por dos botellas de agua

Un tiktoker cuenta en este vídeo viral lo que le han 'soplado' por el pan, el alioli (que no pidió) y dos botellas de agua en un restaurante de Ibiza. Los aruser@s analizan si el precio que le han cobrado es adecuado o no.

"Es un auténtico atraco", comenta Hans Arús antes de dar paso a este vídeo viral de @noelhorcajadaa en Aruser@s. El tiktoker ha comido en un restaurante de Ibiza y, con la cuenta en la mano, detalla lo que le han cobrado por cada cosa. "El pan han sido 16 euros, pero estaría contento, porque estaba muy bueno, relleno de mantequilla con sal", cuenta. Aún así, le parece demencial pagar ese dineral. "4 euros de un alioli que no he pedido", sigue enumerando. Y el remate viene cuando descubre que dos botellas de agua le han costado 20 euros. En el plató del programa de laSexta, Angie Cárdenas sabe bien dónde ha comido este chico y defiende el elevado precio del pan.

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