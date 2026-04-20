Se cumplen 40 años de la Ley General de Sanidad: convirtió la salud en un derecho ciudadano universal y público en España

¿Por qué es importante? Con ella, la Sanidad empezó a ser un derecho ciudadano universal, aunque haya quien crea que la sanidad pública es gracias a Franco. El dictador ordenó crear hospitales, pero su sistema era completamente diferente al modelo universal y gratuito.

Este lunes se conmemoraron 40 años de la Ley General de Sanidad con un acto institucional que contó con la presencia de Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, exministro de Sanidad asesinado por ETA. Lluch fue recordado por impulsar una ley que transformó la sanidad en España, descentralizándola y priorizando la prevención y atención primaria. Su labor convirtió la salud en un derecho universal, financiado por todos. Durante la dictadura de Franco, el sistema sanitario excluía a quienes no cotizaban. En 1986, gracias a Lluch, la sanidad se convirtió en un servicio público, universal y gratuito, marcando un cambio radical.

Se cumplen 40 años de la Ley General de Sanidad y, por ello, este lunes se ha celebrado este importante aniversario en un acto institucional conmemorativo. Allí, ha estado presente Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, el exministro de Sanidad y Consumo que fue asesinado por ETA, por la banda terrorista. Se le ha recordado en este acto por impulsar la ley que, en la actualidad, todavía sigue en pie.

Porque Lluch consiguió descentralizar la sanidad, poner el foco en la prevención y en la atención primaria. "Hemos intentado buscar el máximo acuerdo en esta ley, partiendo naturalmente de lo que era nuestro programa electoral", decía. Porque convirtió la salud en un derecho ciudadano universal, financiado por todos y para todos. Aunque, en la actualidad, todavía hay quien cree que la sanidad pública es gracias al dictador Francisco Franco.

En aquella época, era habitual escuchar en el NODO mensajes como este: "El jefe del Estado inaugura en Madrid la ciudad sanitaria provincial Francisco Franco". Y es cierto que el dictador ordenó crear hospitales, pero también lo es que su sistema era completamente diferente al modelo universal y gratuito.

Durante la dictadura, el seguro obligatorio de enfermedad solo protegía a los que cotizaban. El resto quedaba fuera, porque ese seguro se financiaba con las cuotas de los trabajadores y empresas.

En 1963 se aprobó la Ley de Bases de la Seguridad Social, un sistema más moderno, pero que seguía excluyendo a gran parte de la población. En 1982, Ernest Lluch aseguró: "Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Sanidad y Consumo" y, con la llegada de la democracia, aparecieron los grandes cambios.

"Nosotros vamos a consultar a todas las personas que trabajan en los hospitales sobre qué les parece el tipo de reforma que vamos a introducir". Así fue. De la mano del ministro Lluch, tres años y una quincena de borradores después, la Ley General de Sanidad se hizo realidad en el año 1986.

Fue el motor de una transformación radical en España. Porque con esta ley la Sanidad en España pasó de ser un modelo de seguridad social restringido a un Sistema Nacional de Salud universal, gratuito y público.

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