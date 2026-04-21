Dani Fernández informa sobre su estado de salud tras su caída en concierto: "Era más grave de lo que se esperaba"

El mánager del artista ha comunicado cómo evoluciona su estado de salud: "La operación de esta mañana ha salido bien y Dani está recuperándose. Finalmente era más grave de lo que se esperaba".

Tras la aparatosa caída de Dani Fernández durante su segundo concierto en Valencia, donde sufrió una rotura de ligamentos en el hombro, el artista ya se encuentra en proceso de recuperación tras ser operado con éxito.

El mánager del artista, Franchejo, ha comunicado a través del Instagram del propio cantante cómo evoluciona su estado de salud: "La operación de esta mañana ha salido bien y Dani está recuperándose. Finalmente era más grave de lo que se esperaba, pero hemos estado en las mejores manos posibles y la intervención ha sido un éxito. Dani está informado de todos vuestros mensajes y está muy agradecido por el cariño infinito que le mandáis. A todos los que nos estáis preguntando por los próximos conciertos, en unas horas esperamos deciros algo más. Ahora mismo estamos valorando la situación y trabajando en ello".

"Tendrá que descansar durante un tiempo", advierte Alfonso Arús desde el plató de Aruser@s.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.