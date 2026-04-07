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Hans Arús, tras ver la curiosa competición en Shanghái donde premian al que mejor duerme: "¿Si roncas sumas puntos?"

Se trata de una curiosa iniciativa para concienciar sobre la importancia del sueño y el silencio.

Hans Arús, tras ver la curiosa competición en Shanghái donde premian al que mejor duerme: "¿Si roncas sumas puntos?"

En Shanghái han dado un giro inesperado a las competiciones y han organizado una batalla donde los participantes lo único que tienen que hacer es dormir. Se trata de una curiosa iniciativa realizada en un bosque donde el ganador se lleva a casa un colchón como premio.

Segun detalla la especialista, todo está monitorizado con sensores: se analiza la rapidez con la que los participantes se duermen, la calidad del sueño y si realmente aguantan dormidos durante toda la prueba.

"Quien gana la competición se lleva un colchón a casa", ríe Alba Sánchez, mientras Alfonso Arús advierte con humor: "Lo que no vale es hacerse el dormido, aunque es imposible fingirlo con los sensores"."¿Si roncas sumas puntos o te los restan?", lanza la pregunta Hans Arús.

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