Albares cuestiona que María Corina Machado actúe como "líder ideológica": "No se puede solicitar ayuda y luego venir a desmerecer a las instituciones españolas"

¿Qué ha dicho? El ministro ve "completamente injusto" que se critique al Gobierno español, "el que más ha hecho por el pueblo venezolano de todo el mundo". "¿Es necesario intentar ocultar todo lo que este Gobierno está haciendo por el pueblo hermano de Venezuela para agradar a la extrema derecha española?", se pregunta.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, criticó el viaje de la opositora venezolana María Corina Machado a España, donde se reunió solo con líderes de la extrema derecha, como Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Albares lamentó que Machado no se reuniera con el Gobierno español, que le ofreció refugio en su embajada en Caracas. El ministro calificó de "injusto" que se critique al Gobierno español, que ha apoyado a más de 250.000 venezolanos y a figuras opositoras como Leopoldo López. Albares enfatizó que el Gobierno busca un diálogo amplio y democrático en Venezuela, sin apoyar a un candidato específico. Además, denunció el uso de plazas públicas para emitir consignas racistas, refiriéndose a comentarios durante un acto de Machado en Madrid.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha lamentado que la opositora venezolana María Corina Machado haya viajado a España como "líder ideológica" para reunirse con la extrema derecha española, obviando al Gobierno español pese a que en un momento dado se le ofreció incluso refugio en la Embajada española en Caracas.

Así lo ha trasladado en una entrevista en RNE, después de que en los últimos días Machado se haya reunido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Voz, Santiago Abascal, haya descartado hacerlo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que no sería conveniente en estos momentos.

"Lo que constato es que ella ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse sólo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española" en lugar de como representante del pueblo venezolano, que es como quiere presentarse, ha afirmado el ministro.

Albares ha reiterado una vez más que el Gobierno se ofreció a mantener un encuentro con la Nobel de la Paz durante su estancia en Madrid y ha desvelado que "la propia María Corina Machado, con la que yo hablé en varias ocasiones, en un momento dado nos solicitó el refugio en nuestra embajada".

"Yo personalmente le dije que no había ningún problema", ha añadido el ministro, si bien "al final no lo usó, pero eso estuvo ahí". Por lo tanto, a su juicio es "completamente injusto" que se critique al Gobierno español, "el que más ha hecho por el pueblo venezolano de todo el mundo".

El "error" de María Corina Machado

"No se puede solicitar ayuda y luego venir a desmerecer a las instituciones españolas", ha afeado, cuestionando el hecho de que Machado formule "críticas gratuitas para agradar a una parte del espectro político español". "¿Es necesario intentar ocultar todo lo que este Gobierno está haciendo por el pueblo hermano de Venezuela para agradar a la extrema derecha española?", ha planteado.

En este sentido, ha recordado que no solo se ha acogido a más de 250.000 venezolanos sino que el opositor Leopoldo López pasó refugiado en la Embajada española más de un año antes de trasladarse a España, donde recientemente se le ha dado la nacionalidad, y que el candidato presidencial Edmundo Gónzalez, también se refugió en la Embajada antes de ser trasladado en un avión de la Fuerza Aérea española y recibir asilo.

Así las cosas, ha considerado "absurdo" que la líder opositora venezolana haya venido a España como "líder de una facción intentando opacar a la amplia mayoría de las personas venezolanas que residen perfectamente entre nosotros". "Si María Corina Machado quiere venir como líder de una facción ideológica a Madrid, yo sinceramente creo que es un error", y más si se trata de la extrema derecha, ha puntualizado.

Con todo, ha añadido, no va a desviar "ni un segundo" al Gobierno de su política hacia Venezuela que pasa por "hablar con todos, con el gobierno y con la oposición, para intentar que haya un diálogo amplio y una solución pacífica, dialogada, negociada y siempre democrática".

"Nosotros, a diferencia del Partido Popular y de Vox, que ya tienen escogido quién tiene que ser el presidente o la presidenta de Venezuela —en referencia a Machado—, no tenemos candidato", ha defendido el ministro, insistiendo en que tienen que ser los venezolanos quienes decidan.

Por otra parte, Albares también ha denunciado que el uso de plazas públicas, como la Puerta del Sol en Madrid, "para emitir gritos y consignas que son claramente racistas. "Eso sí que no tiene cabida en España. El racismo no tiene cabida en España", ha recalcado, en referencia a los gritos de "fuera la mona" que profirió el cantante Carlos Baute durante el acto multitudinario de Machado con venezolanos en referencia a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.