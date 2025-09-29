Carmen Lomana, sobre las memorias de Mar Flores: "¿Qué necesidad había? Se mete en un charco tras otro"

"Ha creado y crea mucha polémica y se cree que la gente no tiene memoria histórica y sí que la tiene", sentencia Carmen Lomana en COPE. Un comentario que se cuela en la liga de 'zascas' de Aruser@s.

El libro de Mar Flores se ha convertido en uno de las obras de cabecera de Aruser@s, aunque solo sea para darle un repasito en la sección de los 'zascas'. Pocos eran los que quedaban por opinar acerca de las memorias de la modelo y empresaria -después de que lo hiciera Lydia Lozano- que en su biografía nombra a sus exparejas Carlo Costanzia, Alessandro Lequio y Cayetano Martínez de Irujo, pero ahora ha llegado el turno de saber lo que piensa Carmen Lomana al respecto.

En un programa de la COPE, la socialité no se ha mordido la lengua: "¿Qué necesidad había? Se mete en un charco tras otro". "Ha creado y crea mucha polémica y se cree que la gente no tiene memoria histórica y sí que la tiene", añade.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús no duda en señalar que hay quien le está sacando más tajada a este libro que ella. "Nadie necesitaba ese libro salvo ella", comenta David Broc.

"Para ella sí que ha sido una catarsis. Ha querido explicar su versión de los hechos", comenta María Moya.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.