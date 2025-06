Mar Flores se sincera sobre Carlo Costanzia y Javier Merino: "Me apoyé en Carlo y no era la persona correcta"

En el podcast de Nagore Robles, Mar Flores se ha sincerado como nunca sobre los hombres que han pasado por su vida, Carlo Costanzia y Javier Merino.

"Con Carlo pasó que a veces encuentras a la persona que empatiza contigo de manera brutal y dices, 'esta es la persona'", destaca la exmodelo, que reflexiona: "Necesitaba apoyarme tanto en alguien, había estado tanto tiempo sola... que me apoyé y no era la persona correcta".

"Es el padre de mi primer hijo y objetivo cumplido, yo quería ser madre y lo fui", explica Mar Flores, que recuerda que cuando conoció a Javier Merino, su exmarido, "lloraba": "Estaba deprimida y me dijo que me estaba creyendo mis propias mentiras".

"Me retumbó varios días en la cabeza y dije, 'me estoy enfermando'", confiesa Mar Flores, que recuerda que ese día se retiró: "Me casé y mi vida personal me curó".