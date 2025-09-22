Lydia Lozano carga contra Mar Flores y sus memorias: "Hay que ser agradecida, deberías pasar un polígrafo"

"Si los periodistas te preguntan sobre el libro, contesta, que tu hijo se lo ha leído, pero es mejor decir que no se lo ha leído para que no te repregunten", afirma Lydia Lozano, que carga contra Mar Flores.

Muchos rostros conocidos están acudiendo a la Semana de la Moda de Madrid, donde una de las sorpresas ha sido ver desfilar a Martiño Rivas, para Palomo Spain, o Esther Cañadas, quien ha deslumbrado con un vestido de lentejuelas y flecos en el desfile de Lola Casademunt.

Una de las famosas presentes en dicho desfile ha sido Lydia Lozano, que ha cargado duramente contra Mar Flores. "¿Por qué no estas aquí?", pregunta la colaboradora de televisión en este vídeo, donde lanza un 'dardo' a la modelo: "Hay que ser agradecida con la gente que una vez lanzó una cápsula tuya".

"¿Por qué no estás aquí y estás en el de Carolina Herrera?", insiste Lydia Lozano, que lanza otro 'zasca' a Mar Flores sobre sus memorias: "Si los periodistas te preguntan sobre el libro, contesta, que tu hijo se lo ha leído, pero es mejor decir que no se lo ha leído para que no te repregunten".

"¡Pero hable de tu libro!, así vendes más", destaca Lydia Lozano, que termina muy dura hacia la modelo: "Deberías pasar un polígrafo, pero un polígrafo calentito". Tras escuchar a la colaboradora de televisión, Alfonso Arús destaca que "era previsible lo que está pasando" y reflexiona sobre "qué gana Mar Flores" publicando sus memorias cuando mucha gente ha salido al paso diciendo que son mentira.