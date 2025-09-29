La queja viral de una tiktoker a Correos: "¿Cómo que no tienes acceso si has dejado la notificación en el buzón?"

Raquel Portales, @reychelypunto, arrasa con su queja sobre los repartidores que dejan notificaciones pese a que el destinatario está en casa. Alfonso Arús asegura estar "absolutamente de acuerdo" con la denuncia.

"Estoy absolutamente de acuerdo", afirma Alfonso Arús, antes de presentar el 'zasca' de Raquel Portales a Correos. La tiktoker '@reychelypunto' no entiende a "los mensajeros que dejan la notificación cuando estás en casa".

"No sé si os habrá pasado, pero estoy hasta los huevos", critica la creadora de contenido, mientras vemos cómo se dirige a una oficina de correos lejos de su casa: "Está a tomar por culo y necesito ayuda para que alguien se quede en el coche porque aquí no encuentro aparcamiento solo porque el señor o la señora de correos haya decidido dejarme la notificación en el buzón y decir que ni tiene acceso ni tiene teléfono, pero sí tiene timbre", critica Raquel.

"¿Cómo que no tienes acceso si has dejado esto en el buzón?", concluye visiblemente enfadada.

Desde el plató de Aruser@s, aseguran que "pasa mucho". "No tiene ningún sentido que cosas que ya se hacen electrónicamente todavía no se hagan en correos", comenta Alfonso Arús. "Es peor cuando te lo dejan en un quiosco y tienes que preguntar en cuál", dice Hans Arús.

