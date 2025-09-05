"Miedo, ninguno"
Cayetano Martínez de Irujo, de las memorias de Mar Flores: "Con una chica que miente tanto, nunca sabes"
"Miedo, ninguno", afirma Cayetano Martínez de Irujo cuando le preguntan si teme lo que pueda decir sobre él Mar Flores en sus memorias. Eso sí, ya va dejando claro que su ex, a su parecer, es una "mentirosa".
Como ya te hemos contado en Aruser@s, Mar Flores lanzará en breve sus memorias y la prensa ya está desenfundando sus micrófonos para abordar a quienes, sin lugar a dudas, tendrán un huequecito especial entre sus páginas.
Uno de ellos, con total seguridad, es Cayetano Martínez de Irujo. "Miedo, ninguno", afirma con rotundidad cuando le preguntan si teme por lo que pueda decir de él en el libro.
"¿Crees que puede contar alguna cosa mala?", quiere saber el periodista que le entrevista. "Pues no lo sé. Una chica que miente tanto y se inventa tanto, pues nunca sabes", responde él.
"No creo que pase, pero imagínate ahora que en el capítulo que le dedica lo deja bien", bromea Alfonso Arús. El presentador cree que este libro "lo van a leer tres personas". Eso sí, "Carlo Costanzia ya está con el billete en la boca", asegura.