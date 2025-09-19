Carmen Lomana celebra la vasectomía de Bertín Osborne: "Gracias a dios no puede seguir teniendo niños"

Carmen Lomana ha acudido a la Semana de la Moda de Madrid, donde ha afirmado que sus memorias serían mucho más interesantes que las de Isabel Preysler y Mar Flores y ha celebrado la vasectomía de Bertín Osborne.

Más de 800 invitados han acudido al desfile de Carolina Herrera en la Semana de la Moda de Madrid entre los que se encontraban rostros conocidos como Pedro Almodóvar, Sebastián Yatra o Isabel Preysler, que tropezó nada más llegar al evento.

Por su parte, Carmen Lomana ha asegurado que sus memorias serían mucho más interesantes que las de Mar Flores o Isabel Preysler. "Sin duda, las mías son las más auténticas y las más interesantes", asegura la socialité, que destaca que a ella la conocen por ir a eventos, pero no por su vida personal. "Mis memorias son una novela", insiste.

Por otro lado, preguntada por Bertín Osborne, que se acaba de hacer la vasectomía, Carmen Lomana celebra que le haya "hecho caso": "Gracias a dios no puede seguir teniendo niños, pero haciendo el amor sí". Además, Lomana asegura que "ni loca" tendría una noche loca con Bertín Osborne: "A lo mejor cuando era joven sí, pero ahora no".