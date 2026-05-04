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"¿Vale engañar?"

¿Botón rojo o azul? El dilema moral viral que pone a prueba la bondad de la humanidad y que tiene 26 millones de visualizaciones

Hans Arús lleva a Aruser@s el dilema moral que cuenta con 26 millones de visualizaciones en X. "Si más del 50% pulsa el botón azul, todos sobreviven. Pero si menos del 50% lo hace, solo sobreviven quienes han pulsado el botón rojo", explica el colaborador.

¿Botón rojo o azul? El dilema moral viral que pone a prueba la bondad de la humanidad y que tiene 26 millones de visualizaciones

26 millones de visualizaciones. Es a la cifra a la que ha llegado este tuit de @esperaperoporqué en X... y no es para menos. La publicación plantea un juego que es más un dilema moral que un mero entretenimiento. Hay dos botones: rojo y azul. "Si más del 50% pulsa el botón azul, todos sobreviven. Pero si menos del 50% lo hace, solo sobreviven quienes han pulsado el botón rojo", explica Hans Arús en Aruser@s. ¿Qué opción crees que ha ganado? Y tú, ¿cuál escogerías?

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