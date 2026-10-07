Así reacciona Alfonso Arús cuando Tatiana Arús le dice que podría llevar el flequillo plateado viral: "Creo que va a cantar un huevo"

"Perdona, pero para este flequillo hay que tener pelo por los lados, si me lo pongo solo creo que va a cantar un huevo", afirma Alfonso Arús al ver la última tendencia en la Semana de la Moda de París.

Brigitte Macron se ha dado cita en el desfile de Louis Vuitton de la Semana de la Moda de París, donde se la ha visto hablar con Pharrell Williams y Zendaya. Otra famosa que ha destacado en el desfile ha sido Ana de Armas, quien ha aparecido cogida de la mano de su nueva pareja, Beto Montenegro. De esta forma, la actriz ha confirmado su relación con el vocalista de la banda Rawayana.

Por otro lado, Alfonso Arús alucina con una de las últimas tendencias que se ha visto en los desfiles: el flequillo plateado. "Decía que no era muy partidario del flequillo y si antes lo digo... ¡ahora hay postizos también!". "Sí, también lo podrías llevar tú", destaca Tatiana Arús al presentador de Aruser@s, que no da crédito y responde en plató: "Perdona, pero para este flequillo hay que tener pelo por los lados, si me pongo el flequillo solo creo que va a cantar un huevo".

Sin embargo, la colaboradora destaca que el flequillo se lleva "a modo complemento": "Es como si fuera una visera de gorra". Además, Tatiana Arús explica que "es como los flequillos de pelo, pero plateado, por lo que brillas más".

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