De la "irreconocible" Selena Gómez a la "elegante" Zendaya: los espectaculares looks de los Premios Emmy

"¿Qué se ha hecho en la cara?", pregunta Alfonso Arús tras ver a una "irreconocible" Selena Gómez en los Premios Emmy.

Con 14 estatuillas en total, 'La maldición de Widow's Bay', ha logrado el premio Emmy a mejor proyecto de comedia, superando a 'Hacks', su mayor contrincante mientras que su protagonista, Matthew Rhys, obtuvo el Emmy a mejor actor de comedia.

En la alfombra roja han pasado caras tan conocidas como Nicole Kidman o Zendaya, aunque, sin duda, la que ha llamado la atención a Alfonso Arús, ha sido Selena Gómez, que ha lucido "irreconocible": "¿Qué se ha hecho en la cara?". "A lo mejor ha ido al médico turco de Lucas, el de 'Andy y Lucas'", reflexiona el presentador de Aruser@s en el vídeo.

Por su parte, Nicole Kidman se "ha apuntado a al tendencia nupcial" mientras "Zendeya ha llevado un corte pixie". "Se ponga lo que se ponga esta chica es elegante", destaca Alfonso Arús, que insiste en que aunque "se ponga un trapo, Zendaya es elegante".

Premiados

Por su parte, la serie médica 'The Pitt', la miniserie 'DTF St. Louis' y el espectáculo del Super Bowl del puertorriqueño Bad Bunny quedaron empatadas con siete galardones en total cada uno.

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