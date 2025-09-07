El 'dardo' de Hans Arús a Sebas Maspons tras su chiste de Colmenar Viejo y la abeja Maya: "Espero que no votes con el mismo criterio"

Comienza la segunda jornada de la Conference Chistes League, el concurso que Sebas Maspons y Hans Arús presentan en Aruser@s Weekend. Estos son algunos de los mejores (peores) chistes que han enviado los espectadores.

Sebas Maspons no descansa ni los domingos y, según pisa el plató de Aruser@s Weekend, comienza con un chiste malo: "Me he enterado de una noticia impactante: la abeja Maya ha decidido retirarse. Va a ir a Colmenar Viejo y se va a hacer llamar la Avieja Maya".

Hans Arús se echa las manos a la cabeza, pero no le queda más remedio que aguantarle, porque él es el juez (y el único miembro) del jurado de la Conference Chistes League, el nuevo concurso que ha llegado a los fines de semana de Aruser@s.

Los participantes de esta liga son los propios espectadores, quienes envían al programa sus mejores chistes malos.

¿Quieres escucharlos? No te pierdas el vídeo sobre estas líneas... y sobre todo, pon atención al penúltimo.