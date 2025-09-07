Marc Llobet irrumpe en el Aruser@s Weekend para mostrar los gambazos de los políticos: de las trampas de Trump al portazo a Sánchez

El periodista Marc Llobet se suma al Aruser@s Weekend para mostrarnos las meteduras de pata de los políticos más llamativas de las últimas semanas.

Esta semana nos ha dejado una buena colección de 'gambazos' políticos que Marc Llobetnos resume en Aruser@s Weekend, el formato del fin de semana de Aruser@s.

Para empezar, el periodista nos muestra a Donald Trump pillado haciendo trampas jugando al golf. El presidente de los EEUU también ha atacado por las redes a los operarios que han reformado su jardín, quienes le han dejado una grieta de más de 20 metros y los ha despedido... ¿Y es Melania quien está tirando una bolsa por una ventana de la Casa Blanca?

Por si fuera poco, Trump casi se duerme en un acto institucional, pero no es el único al que sueño casi deja KO en público. El primer ministro francés no disimulaba su siesta en la butaca mientras se votaban medidas importantes en la Asamblea.

Una senadora se caía de culo en el Capitolio y el nuevo presidente alemán se ha hecho viral después de tirar sin querer un plato de sushi al suelo. "Quería hacerse el chulo, pero consigue todo lo contrario", comenta Llobet.

Por supuesto, el periodista no deja atrás el momento en el que casi le cierran la puerta del 10 de Downing Street en la cara a Pedro Sánchez.