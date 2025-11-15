Juan y Medio convierte un clásico de Rocío Dúrcal en un irónico dardo a Hacienda: "Un himno"

El 'Me gustas mucho' de Rocío Dúrcal ha acaparado toda la atención en En 'La tarde aquí y ahora', el programa de Juan y Medio, con el ingenioso zasca del presentador andaluz.

En 'La tarde aquí y ahora', Juan y Medio vive un momento tan musical como inesperado cuando comienza a sonar el célebre 'Me gustas mucho' de Rocío Dúrcal. El presentador, animado por el ambiente, se une al público entre palmas y coros, pero aprovecha para lanzar un comentario que no pasa desapercibido.

"Qué canción más bonita...¡es el himno de Hacienda!", bromea el almeriense mientras reproduce con la mano el gesto de "robar dinero", provocando carcajadas entre el público.

Un 'dardazo' que no ha tardado en llegar al programa Aruser@s, donde los tertulianos aplauden el ingenioso zasca del presentador andaluz.

