Hans Arús lleva a Aruser@s Weekend los 'gambazos' "que 'el jefe' no ha puesto" durante la semana: "Merecían protagonismo"

Estos 'gambazos', descartados por Alfonso Arús durante la semana, son rescatados por Hans durante el finde. "'El jefe' no los ha puesto, pero sin duda, merecían protagonismo", asegura el presentador del Weekend.

Como todo aruser@ de bien sabe, una de las secciones más celebradas en el programa es la de los 'gambazos', pero durante la semana, la actualidad nos arrolla y no nos permite disfrutar de ellos como merecen.

Ahora que ha llegado el finde, y de la mano de Hans Arús, el presentador de Aruser@s Weekend, damos un repaso a los mejores de estos últimos cinco días, sí, pero también rescatamos algunos de los que no han podido colarse de lunes a viernes.

"'El jefe' (Alfonso Arús) no los ha puesto, pero sin duda, merecían protagonismo", comenta el capitán del Weekend, quien destaca que estas "pifias siempre tienen un final feliz, por extraño que parezca".

Este es el caso del vídeo de la pedida de mano en lo alto de la cascada que acaba con el hombre en el agua. El hombre arrollado por una carrera de perros tampoco se queda atrás. El camión volquete que golpea a un peatón con la puerta abierta también nos deja estupefactos.