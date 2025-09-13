Aruser@s Weekend
Hans Arús y Sebas Maspons repasan los mejores chistes malos de los espectadores de Aruser@s
La Conference Chistes League de Aruser@s Weekend continúa recopilando los chistes más malos de nuestros espectadores. Aquí puedes ver cómo ha quedado el ranking de este sábado.
Si hay algo que le gusta al colaborador Sebas Maspons es el humor absurdo, tanto que Hans Arús ha creado una sección para que nuestros espectadores manden sus chistes malos y puedan competir en la Conference Chistes League.
Estos son algunos de los mejores chistes malos del día:
- Esa novia que le dice a su novio, 'te voy a dejar porque nunca entiendes lo que te digo'. Y dice el novio, '¿que me vas a dejar dónde?'. (Arturo Muñoz, desde Cisneros).
- ¿Tienes libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. (Diego, Barcelona).
- ¿Quién pierde en una carrera de colores? El de-morado. (Juan, Zamora).
- ¿Qué le dice una uva verde a una morada? ¡Respira, respira! (Luciano)
