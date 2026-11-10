Elena Godessart alucina con las historias de amor de los espectadores de Aruser@s: "Tienen unas situaciones muy idílicas"

A veces, el amor aparece cuando menos te lo esperas. En una boda, al cambiar de provincia o incluso al pedir un abridor en un camping. En el plató de Aruser@s, los colaboradores han repasado algunas de las historias de amor de los espectadores del programa, que demuestran que una casualidad puede cambiarte la vida para siempre.

Una de ellas es la de Maite, que se fue de boda y, al terminar la celebración, llamó a sus amigos para quedar y salir. Cuando fueron a buscarla a casa, uno de ellos llevaba a un chico al que acababa de conocer. Fue un flechazo y, a día de hoy, aquel desconocido es su marido.

La historia de Marcela también comenzó de manera inesperada. Cuando sus padres decidieron cambiarse de provincia, su padre le pidió que fuera a la empresa de telefonía a hacerlos socios. Allí la atendió un chico que, con el tiempo, se convertiría en su marido.

El caso de Rosa demuestra que el amor también puede surgir durante unas vacaciones. Estaba compartiendo tienda de campaña en un camping de Daró cuando le pidió un abridor al chico que se encontraba en la parcela de al lado. De aquel encuentro han pasado 46 años y llevan 43 felizmente casados.

Tres historias que han sorprendido a los colaboradores por sus comienzos tan casuales y sus finales felices. "La gente tiene unas situaciones muy idílicas, ¿no?", comenta Elena G. Godessart, que incluso se imagina cómo podría ser su propio encuentro romántico. "Lo típico en el supermercado, que te chocas, te tropiezas, se te caen las peras, las manzanas... y las manos se tocan", explica ilusionada.

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