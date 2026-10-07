Ahora

"Y esta es la realidad"

Angie Cárdenas estalla contra la situación de la vivienda tras conocer la situación de una colaboradora: "¡Es imposible encontrar alquiler!"

La colaboradora de Aruser@s Elena Godessart está buscando un piso de alquiler en Barcelona, pero le está resultando muy difícil encontrar uno decente a buen precio. En el plató, Angie Cárdenas estalla.

Angie Cárdenas estalla contra la situación de la vivienda: "¡Es imposible encontrar un piso de alquiler!"

"Elena, ¿cómo va el tema de la búsqueda de casa?", pregunta Alfonso Arús a la nueva colaboradora de Aruser@s, que tiene que mudarse por culpa de unas humedades. La joven asegura que ha descubierto un truco de las agencias y que está "muy enfadada": "Me ponen de cebo pisos que están decentes y cuando les escribo, me lo quitan y me ofrecen otro de 20.000 euros al mes, por ejemplo".

El presentador resume la situación: "Hay un reclamo que luego sospechosamente desaparece y lo siguiente que te ofrecen quintuplica el precio". "¡Es imposible encontrar un alquiler!", estalla Angie Cárdenas en el plató, a pesar de que le piden que no desanime a la joven.

"¿A qué la vamos a animar? ¿A que coja falsas ilusiones?", se pregunta. Para Tatiana Arús, la clave es ir a todas las inmobiliarias y dejar por escrito todos los requisitos. "Pero es muy poco realista que ella esté buscando en piso por, por ejemplo, 1.000 euros al mes y le ofrezcan uno de 3.000", comenta Alba Sánchez.

Alfonso tira de ironía cuando dice que "a veces hay que estirarse un poquito" y "hay que privarse de otros caprichos". "Por ejemplo: no comer", añade Angie.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El regreso de Puigdemont impacta de lleno a la campaña electoral con la duda de su vuelta a España en el aire
  2. Las administraciones tendrán que asumir los impagos de inquilinos vulnerables para evitar su desahucio
  3. Tres años después de los ataques de Hamás los bombardeos continúan en Gaza pese al alto el fuego con más de 74.000 personas asesinadas
  4. Una explosión en un edificio de Valdemoro provoca un gran incendio en varias viviendas
  5. Rodalies recupera progresivamente su servicio tras suspenderse durante varias horas por el plante de los maquinistas
  6. Christa Pike recupera la conciencia y habla tras sobrevivir a su ejecución en Tennessee