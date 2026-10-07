Angie Cárdenas estalla contra la situación de la vivienda tras conocer la situación de una colaboradora: "¡Es imposible encontrar alquiler!"

La colaboradora de Aruser@s Elena Godessart está buscando un piso de alquiler en Barcelona, pero le está resultando muy difícil encontrar uno decente a buen precio. En el plató, Angie Cárdenas estalla.

"Elena, ¿cómo va el tema de la búsqueda de casa?", pregunta Alfonso Arús a la nueva colaboradora de Aruser@s, que tiene que mudarse por culpa de unas humedades. La joven asegura que ha descubierto un truco de las agencias y que está "muy enfadada": "Me ponen de cebo pisos que están decentes y cuando les escribo, me lo quitan y me ofrecen otro de 20.000 euros al mes, por ejemplo".

El presentador resume la situación: "Hay un reclamo que luego sospechosamente desaparece y lo siguiente que te ofrecen quintuplica el precio". "¡Es imposible encontrar un alquiler!", estalla Angie Cárdenas en el plató, a pesar de que le piden que no desanime a la joven.

"¿A qué la vamos a animar? ¿A que coja falsas ilusiones?", se pregunta. Para Tatiana Arús, la clave es ir a todas las inmobiliarias y dejar por escrito todos los requisitos. "Pero es muy poco realista que ella esté buscando en piso por, por ejemplo, 1.000 euros al mes y le ofrezcan uno de 3.000", comenta Alba Sánchez.

Alfonso tira de ironía cuando dice que "a veces hay que estirarse un poquito" y "hay que privarse de otros caprichos". "Por ejemplo: no comer", añade Angie.

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