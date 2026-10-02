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La 'pullita' de Alfonso Arús a Angie Cárdenas por el caos de los cajones en casa: "No me tires de la lengua"

El presentador de Aruser@ y la colaboradora protagonizan un divertido cruce de dardos en directo al debatir sobre esos armarios y cajones que esconden un auténtico caos detrás de sus puertas.

La 'pullita' de Alfonso Arús a Angie Cárdenas por el caos de los cajones en casa: "No me tires de la lengua"

Tras ver un viral del creador de contenido Nachter en el que asegura que todos tenemos en casa un armario o un cajón que, al abrirlo, obliga a cerrarlo rápidamente para evitar que todo lo que hay dentro termine por los suelos, en el plató de Aruser@s quieren comprobar si realmente es así.

"Es más, hay armarios que cuando los abres pones las manos", bromea Angie Cárdenas. Una afirmación que Alfonso Arús aprovecha para lanzarle una pulla: "No me tires de la lengua, que vengo moderado".

"En ese cajón solo hay cosas tuyas que se caen", le acusa la colaboradora, a lo que Alfonso Arús responde entre risas: "Manda narices". "De mis armarios no cae nada, al revés, siempre lo tengo todo perfectamente ordenado", se defiende el presentador de laSexta, una versión que Angie Cárdenas no parece compartir: "Tiene manos de mantequilla".

Puedes ver el divertido cruce de dardos en el vídeo sobre estas líneas.

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