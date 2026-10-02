La peculiar teoría de Elena Godessart sobre cambiar el nombre de los contactos: "Da mala suerte"

El viral de Farmacéutico Fernández donde descubrió que una cita lo tenía guardado con un nombre muy diferente al suyo, provoca todo tipo de anécdotas en el plató de Aruser@s.

Tras el viral de Farmacéutico Fernández que cuenta cómo, después de una cita, descubrió al enviarle un mensaje a la chica que lo tenía guardado en sus contactos no con su nombre, sino "medicinas y cremitas gratis", en el plató de Aruser@s han reflexionado sobre esta situación que ha resultado familiar a más de uno. "¿No os pasa que cuando enviáis un contacto tenéis que quitar la anotación que tenéis al lado?", confiesa Angie Cárdenas.

Por su parte, Alba Sánchez reconoce que durante un tiempo incluso llegó a pensar que los nombres que ella veía en los grupos de WhatsApp también aparecían así para el resto de personas. "Estuve mucho tiempo sin mencionar en los grupos pensando que el nombre que me salía a mí le salía a todo el mundo", confiesa entre risas. "Tengo una teoría que he desarrollado, que es que da mala suerte cambiar el nombre del contacto de cómo lo has guardado originalmente a otro", comparte Elena Godessart.

Una reflexión que Alfonso Arús aprovecha para lanzar una pregunta a los espectadores: "Que nos digan los espectadores si han tenido alguna anécdota después de guardar un contacto de alguna forma especial".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.